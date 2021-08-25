وطنية
حالة الاستثناء مستمرة في تونس
الرئيس سعيد يمددها إلى أجل غير مسمى ويوجه خطابا إلى الشعب خلال الأيام المقبلة في الوقت الذي كان التونسيون ينتظرون الخطوة التي سيقوم بها قيس سعيد، بعد أن انتهت مهلة ثلاثين يوما التي قرر فيها تجميد عمل السلطة التشريعية، أصدر الرئيس التونسي قرارا كان ينتظره الجميع، حين أعلن، بأمرأكمل القراءة »
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