حوادث
محاولة اغتصاب فتاة بالشارع العام
أفادت مصادر مطلعة، أن فتاة تعرضت الأحد الماضي، لمحاولة اغتصاب من قبل مجموعة من «الحراكة « بالشارع العام بحي «بوبلاو « وسط الناظور. وأضافت المصادر ذاتها، أن سكان الحي، تدخلوا حين سمعوا صراخ الفتاة التي كانت تستنجد بالمواطنين، مطالبة إنقاذها من المهاجرين السريين، الذين كانوا موجودين بالمنطقة، وتمكنوا من إنقاذها،أكمل القراءة »
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