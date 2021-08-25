fbpx
حوادث

محاولة اغتصاب فتاة بالشارع العام

منذ ساعتين
أفادت مصادر مطلعة، أن فتاة تعرضت الأحد الماضي، لمحاولة اغتصاب من قبل مجموعة من «الحراكة « بالشارع العام بحي «بوبلاو « وسط الناظور. وأضافت المصادر ذاتها، أن سكان الحي، تدخلوا حين سمعوا صراخ الفتاة التي كانت تستنجد بالمواطنين، مطالبة إنقاذها من المهاجرين السريين، الذين كانوا موجودين بالمنطقة، وتمكنوا من إنقاذها،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى