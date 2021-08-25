حوادث
الحبس لـ”مخازني” بالجديدة
تسبب في حادثة سير وحجزت لديه وثائق سيارة مشكوك فيها قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة مخازني يعمل بثكنة المخزن المتنقل 35 بالجديدة، وحكمت عليه بشهرين حبسا نافذا، بتهمة النصب والاستعمال التدليسي لشهادة تسجيل مركبة وانعدام التأمين والفرار عقب ارتكاب حادثة سير. وعلمت “الصباح” أنه جرى إيقافأكمل القراءة »
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