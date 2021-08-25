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“الماص” يفضح تهريب لاعبيه القاصرين
فضح المكتب المسير للمغرب الفاسي لكرة القدم، عملية تهجير لاعبيه القاصرين بالفئات الصغرى، واختار رفع القضية للقضاء، لمتابعة المتورطين. واستغرب مسؤولو “الماص” بعض الممارسات في الأيام الأخيرة، التي أسموها “أساليب دنيئة وممارسات لا تمت إلى الأخلاق والروح الرياضية بصلة”، متهمين أشخاصا لم يذكروهم بالاسم، “يستهدفون الرأسمال البشري للنادي من خلالأكمل القراءة »
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