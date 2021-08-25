الأولى
تحاليل مزورة … الفيروس يتسلل عبر المطارات!
غياب المراقبة ووسائل التأكد من صحة الوثائق للقادمين من الخارج يساهم في تفاقم الوضعية الوبائية أكدت مصادر مطلعة، أن العديد من أبناء الجالية المقيمة بالخارج، لجؤوا إلى تزوير تحاليل “بي سي أر” من أجل دخول التراب الوطني، مستغلين ضعف أجهزة المراقبة داخل المطارات والنقاط الحدودية. وتأكدت الإصابات بالفيروس فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا