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“مائة حجاية وحجاية” جديد البوعبيدي
صدر حديثا عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع بمصر، مؤلف جديد للكاتب والشاعر، محمد البوعبيدي، تحت عنوان “مائة حجاية وحجاية، جرد، تفسير، وتعليق”. وينقسم المؤلف إلى قسمين، ينيف أولهما عن السبعين صفحة، ويشكل تقديما ل”الحجاية” مع التطرق لتعريفها وأنواعها وأهدافها وخصائصها وموقعها في الأدب الشعبي اليوم، فيما يتطرق القسم الثاني لجمعأكمل القراءة »
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