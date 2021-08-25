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الصباح الفني

جنات في مهرجان القلعة للموسيقى

منذ ساعة واحدة
المطربة المغربية تغني في دار الأوبرا المصرية أعلنت الفنانة جنات مهيد أنها تستعد لإحياء حفل غنائي، يوم 27 غشت الجاري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في نسخته التاسعة والعشرين. وينظم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء من خامس عشر غشت الجاري إلى ثلاثين منه، من قبل وزارة الثقافة ودار الأوبراأكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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