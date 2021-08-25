الصباح الفني
سيل المطر يطلق “ملك القلوب”
أطلق، أخيرا، الفنان الإماراتي سيل المطر أغنية بعنوان “ملك القلوب” على قناته الرسمية على “يوتيوب”، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشباب. وقال سيل المطر إن أغنية “ملك القلوب”، “مهداة من شعب دولة الإمارات العربية المتحدة لملك المملكة المغربية ولشعب المغرب الكريم، الأمر الذي يكرس مدى عمق العلاقة التاريخية بين البلدين وترابطأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا