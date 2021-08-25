بانوراما
المهاط… مروض القصب
أنامل من ذهب 7 نساء ورجال أبدعوا في حرف ومهن مختلفة بأماكن متباعدة. بأنامل ذهبية أبدعوا وتفننوا في ترويض حتى الحديد، كاتبين أسماءهم بمداد الفخر والاعتزاز. منتوجهم اشتهر، لكنهم بقوا في الظل. لا أحد يعرفهم أو يسمع حتى بأسمائهم. لكن “الصباح” بحثت عنهم حيث وجدوا، ونفضت الغبار عن الجميل فيأكمل القراءة »
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