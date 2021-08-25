الصباح الفني
“أنا حبيتك” جديد قصابني
أطلقت، أخيرا، الفنانة رجاء قصابني أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “أنا حبيتك”، التي تعاونت فيها مع كاتب الكلمات حسان الرفاعي والملحن كريم فتحي والموزع الموسيقي إسلام الحسم. وسجلت الفنانة قصابني أغنية “أنا حبيتك” باستوديوهات فايز السعيد بدبي، تحت إشراف مهندس الصوت بشار البكري وإنتاج شركة “أش إس كي بروديكشن”. واختارت قصابنيأكمل القراءة »
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