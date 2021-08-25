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بانوراما

مكالمة تطيح بقائد جهوي

منذ ساعة واحدة
ضباط في قبضة بارونات 7 بعد الانتهاء من المحاكمة خلال المرحلة الابتدائية أمام غرفة جرائم الأموال بالرباط، تعيد “الصباح” قصة سقوط الضباط السامين للدرك في قضية الاتجار الدولي للمخدرات، وتفاصيل أسرار المكالمات الهاتفية مع بارونات، والمحاكمة بجناح الجرائم المالية. إنجاز: عبدالحليم لعريبي حواره مع مسؤول دركي بسطات حول بارون جرهأكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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