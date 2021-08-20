تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الجمعة، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مراكش والخميسات، وهي التعيينات التي جاءت ضمن مسارة مواكبة البنيات الترابية للأمن الوطني وتدعميها بالموارد البشرية والكفاءات المهنية المؤهلة، القادرة على تحمل مسؤولية ضمان أمن المواطن وسلامة ممتلكاته. وهمت التعيينات الجديدة، التي اشرف عليها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، تعيين رئيس المنطقة الأمنية الخامسة “المدينه العتيقة” بمراكش التي سيتم افتتاحها في سياق الاحتفالات بذكرى عيد الشباب المجيد، الذي يصادف 21 غشت من كل سنة، على أن تغطي تراب المدينة العتيقة بهذا القطب الحضري، وتعزز من جودة وفعالية الخدمات الأمنية به.

وفي سياق مسار تعزيز البنيات الشرطية بمراكش، وترسيخ دينامية جديدة ضمن تدبير مواردها البشرية، تم تعيين رئيس جديد لمنطقة أمن سيدي يوسف بن علي، قادما إليها من منطقة أمن المنارة بنفس المدينة، فضلا عن تعيين رئيس لمنطقة أمن المنارة.

أما على مستوى المنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، فقد تم تعيين رئيس جديد لمصلحة معاينة حوادث السير، فضلا عن تعيين رئيس الدائرة الثانية للشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بتيفلت، بعد أن كان هذا الإطار يشغل هذه المهمة بالنيابة سابقا.

وقد تم الحرص في عملية الانتقاء لشغل هذه المناصب الأمنية، على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي، ليتسنى للأطر الأمنية المعينة حديثا التنزيل الأمثل للاستراتيجية الشرطية الجديدة، التي تروم خدمة المواطن عبر تدعيم إحساسه بالأمن.

(ي.ع)