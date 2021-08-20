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خاص

صلابـة النمـوذج المغربـي

منذ يوم واحد
الباحث لزرق قال إن جلالته نجح في صنع علاقات دولية قوامها التعاون بعيدا عن الخلافات الإيديولوجية قال رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إن المغرب، بفضل سياسة الملك محمد السادس، تمكن من توطيد الديمقراطية التنموية، لأجل أن يكون ضمن الدول الصاعدة، بعدما نجح في تحقيق إصلاح مؤسساتيأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد
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