الرياضة
المحمدية يضم بوطويل بصفة نهائية
أربع مباريات ودية للفريق قبل انطلاقة الموسم الجديد حول شباب المحمدية عقد المدافع عبد المنعم بوطويل، من إعارة إلى نهائي لموسمين. ونجح مسؤولو شباب المحمدية في إقناع نظرائهم لسانت غيلواز البلجيكي، بالتنازل عن مدافعه، مقابل مبلغ مالي، لم تحدده مصادر “الصباح”. واضطر الشباب إلى الإسراع في تسوية وضعية اللاعب، بعدأكمل القراءة »
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