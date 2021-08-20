حوادث
أسبوع غرق الأطفال
تواصل القنوات المائية، والسدود والوديان غير الصالحة للسباحة، حصد أرواح الشباب والأطفال، في المدن والهوامش، التي لا تتوفر على مسابح وشواطئ، ويضطر شبابها ومراهقوها إلى المخاطرة بأنفسهم، والسباحة في أماكن غير محروسة، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، خلال الأيام الأخيرة. وليس الاستجمام وحده سبب الغرق، إنما هناكأكمل القراءة »
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