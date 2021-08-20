الرياضة
الصويت مدربا للزمامرة
المباركي وغبرة وبلعروصي يلتحقون بالتداريب حسم المكتب المسير لنهضة الزمامرة في تعيين إدريس الصويت مدربا رسميا، إلى نهاية الموسم الكروي الجاري. وعقد عبد السلام بلقشور، رئيس الفريق، لقاء مع الصويت، انتهى بتعيينه مدربا، بمساعدة خالد صابر، الذي تم تكليفه بمهمة معد بدني. وبخصوص المدرب الجديد للحراس، يجري مسؤولو الفريق اتصالاتأكمل القراءة »
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