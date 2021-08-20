حوادث
تفكيك شبكة للدعارة في طنجة
علم لدى ولاية الأمن بطنجة، أن عناصر فرقة الأخلاق العامة بمصلحة الشرطة القضائية، اعتقلت، مساء الاثنين الماضي، ستة أشخاص، وضبطتهم بداخل إحدى الشقق المفروشة بوسط المدينة، وهم في حالة تلبس بممارسة البغاء والتحريض على الفساد والقوادة وإعداد وكر للدعارة واستهلاك المخدرات. وأفاد المصدر، أن فرقة البحث اعتقلت المتهمين الستة (5 فتياتأكمل القراءة »
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