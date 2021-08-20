خاص
ثورة هادئة
إستراتيجية جديدة اعتمدها جلالته وإنجازات مرموقة غيرت في سنة وزن وثقل المملكة عالميا يحل عيد الشباب، الذي يحتفل فيه المغرب والمغاربة أجمعين بميلاد الملك محمد السادس، هذه السنة، في ظرفية استثنائية، ليس فقط بسبب جائحة “كوفيد 19»، المستمرة معنا للسنة الثانية على التوالي، بل لأن بلادنا، خطت خطوات جبارة فيأكمل القراءة »
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