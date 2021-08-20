خاص
تطبيع الشجعان
فتح القنوات مع إسرائيل تتويج لمسلسل من العلاقات التاريخية بين المغرب ويهوده لم تكن اللحظة التي أعيد فيها فتح القنوات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، سوى تتويج لمسلسل طويل من العلاقات التاريخية بين المغرب ويهوده الذين يشكلون جالية مهمة في الدولة العبرية، ظلت على امتداد عقود على صلة وثيقة بالمملكة، باعتبارهاأكمل القراءة »
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