خاص
“الكركرات”…”الدق تم”
كان لتحرير معبر «الكركرات» الحدودي مع موريتانيا من حصار ميليشيات بوليساريو في 13 نونبر من السنة الماضية، ردود أفعال إيجابية من قبل مجموعة من الدول، والتي أشادت بحكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فك الحصار عن شاحنات نقل بضائع أجنبية ووطنية، ضمنها دول الخليج العربي والمملكة الأردنية. وأظهرت عمليةأكمل القراءة »
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