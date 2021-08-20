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خاص

“الكركرات”…”الدق تم”

منذ يوم واحد
A picture shows smoke from burning waste behind a Moroccan border crossing point between Morocco and Mauritania in Guerguerat located in the Western Sahara, on November 24, 2020, after the intervention of the royal Moroccan armed forces in the area. - Morocco in early November accused the Polisario Front of blocking the key highway for trade with the rest of Africa, and launched a military operation to reopen it. (Photo by Fadel SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)
كان لتحرير معبر «الكركرات» الحدودي مع موريتانيا من حصار ميليشيات بوليساريو في 13 نونبر من السنة الماضية، ردود أفعال إيجابية من قبل مجموعة من الدول، والتي أشادت بحكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فك الحصار عن شاحنات نقل بضائع أجنبية ووطنية، ضمنها دول الخليج العربي والمملكة الأردنية. وأظهرت عمليةأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد
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