ربورتاج
مرتيل… أسرار العشق الصيفي
جودة الشواطئ زادت من الإقبال وانتعاش كراء الشقق المفروشة تعد مرتيل من أكثر الوجهات السياحية التي يقصدها المصطافون كل موسم صيف، ولأن من تستهويهم هذه المدينة المتوسطية وحدهم يملكون أسرار عشقها.. نحاول في الربورتاج التالي السفر معهم في هذه المدينة، التي تتغير أحوالها مع كل ارتفاع في درجات الحرارة إيذاناأكمل القراءة »
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