الصباح الفني
قمر يعود بعد الغياب
يستعد المطرب المصري مصطفى قمر للساحة الغنائية في موسم الصيف الحالي، بطرحه ثلاث أغنيات دفعة واحدة خلال الأسبوع الجاري، الأولى أغنية “ضحكتك موصوفة”، وهي أغنية تتميز بطابع إيقاعي شرقي ألحان محمد يحيى. أما الاغنية الثانية بعنوان “أنا ألحان جوليو”، والثالثة “وجع الفراق”، وهي أغنية تميل لطابع درامي رومانسي. وسيقوم قمرأكمل القراءة »
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