بانوراما
“الكيوي” يقوي الجهاز التنفسي
تعد فاكهة الكيوي إحدى الفواكه الغنية بفوائدها الصحية العديدة، كما أن تناول حبة واحدة منها يزود الجسم بعناصر مفيدة. وتتجلى فوائد الكيوي في تعزيز صحة الجهاز التنفسي، إذ يلعب دورا فعالا في المساعدة على علاج ضيق التنفس والسعال وخاصة الليلي، وبالتالي يمكن تناول حبة كيوي قبل النوم للتخلص من السعالأكمل القراءة »
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