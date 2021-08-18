حوادث
الرصاص لإيقاف شقيقين متهمين بالقتل
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، صباح أمس (الثلاثاء)، من إيقاف شقيقين يبلغان من العمر 29 سنة و31، من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطهما في جريمة قتل. وعرض الشقيقان شابا يبلغ من العمر 20 سنة، لاعتداء جسدي شنيع بواسطة السلاح الأبيض، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها،أكمل القراءة »
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