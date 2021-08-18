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حوادث

“مون بيبي” جديد يظهر بإنزكان

منذ 4 ساعات
Colombian Girl-cam model Rebecca performs during a webcam session at her apartment apartment in Medellin, Colombia on April 11, 2020. - Eroticism and sex online are no longer enough. In confinement due to the pandemic, Colombian webcamers now spend more time listening and offering advice of all kinds to clients who do not know how to deal with the lockdown. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
حساب “فيسبوكي”يبتز عائلات قاصرات مقابل الملايين واستنفار أمني لإيقاف المتهم تعيش مجموعة من الأسر بجهة سوس، في الآونة الأخيرة، على وقع رعب كبير بعد ظهور حساب جديد يحمل اسم «حمزة مون بيبي إنزكان»، الذي أصبح متخصصا في نشر صور الفتيات والقاصرات لتشويه سمعتهن وابتزازهن، مقابل دفع المال المطلوب. وحسب مصادرأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات
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