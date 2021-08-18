حوادث
“مون بيبي” جديد يظهر بإنزكان
حساب “فيسبوكي”يبتز عائلات قاصرات مقابل الملايين واستنفار أمني لإيقاف المتهم تعيش مجموعة من الأسر بجهة سوس، في الآونة الأخيرة، على وقع رعب كبير بعد ظهور حساب جديد يحمل اسم «حمزة مون بيبي إنزكان»، الذي أصبح متخصصا في نشر صور الفتيات والقاصرات لتشويه سمعتهن وابتزازهن، مقابل دفع المال المطلوب. وحسب مصادرأكمل القراءة »
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