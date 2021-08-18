بانوراما
طريقة تقشير البشرة
يعتبر تقشير البشرة أمرا غاية في الأهمية، لأنه يعمل على إزالة الخلايا الميتة في الوجه وتجديد خلايا البشرة، إضافة إلى أنه يقوم بتنشيط الدورة الدموية. ولأن معظم النساء يستخدمن مقشرات البشرة المعدة في المنزل من المواد الطبيعية، فقد تكون هذه المواد مناسبة للبشرة، بينما أخرى لا تصلح لهن، مما يسببأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا