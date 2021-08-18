حوادث
اتهامات أمنيين تستنفر حموشي
طالب بالاستماع إلى المشتكي وعناصر الشرطة المتهمة بتعنيفه باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لكشف ملابسات قضية تتعلق باتهامات موجهة لموظفي شرطة يعملان بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، بارتكاب تجاوزات خطيرة تمثلت في الاعتداء على مواطن وتعنيفه، لتحديد ما إن كانت الاتهاماتأكمل القراءة »
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