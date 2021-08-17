وطنية
لعاب معلق جزائري فقد صوابه
دراجي من “بين سبورت” القطرية إلى البحث عن دنانير العسكر كلما جاد المغرب بكرمه، زاد عدد لاعقي الأحذية، وكلما مد يده للخير وحسن الجوار، علا صراخ الحاقدين الباحثين في «مزبلة التاريخ» عن فتات الغل والضغينة. زار الجزائري حفيظ دراجي، معلق قناة «بين سبورت» القطرية، المغرب، واستمتع بجمال طبيعته، وعاين أثناءأكمل القراءة »
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