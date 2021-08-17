الرياضة
جمعية تستنكر تدوينة الدراجي
احتجت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، على الإعلامي الجزائري حفيظ الدراجي، وما جاء في تدوينته على “فيسبوك”. وسجلت الجمعية بكثير من الاستغراب، ما باتت تحمله في الآونة الأخيرة، تدوينات الدراجي المحسوب على قنوات “بي إن سبور” القطرية، على مواقع التواصل الاجتماعي من خطاب كراهية وحقد وتأليب، ومن استهداف وقح لمقدسات المملكةأكمل القراءة »
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