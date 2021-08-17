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حوادث

مساومات لطي ملف السطو على عقار

منذ دقيقتين
مساحته 50 هكتارا فوت لشخص انتخب نائبا سلاليا بوثائق مزورة بعد التطاول على اختصاص الداخلية دخل مسؤولون كبار في سلسلة مساومات وإغراءات لـ24 أسرة ببوزنيقة، من أجل إقناعها بالتراجع عن شكاية تورط مسؤولا سابقا بابن سليمان، متهما بالتواطؤ مع شخص غريب عن المنطقة للسطو على عقار مساحته 50 هكتارا بناءأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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