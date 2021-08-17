الرياضة
الحليب يغادر شباب السوالم
غادر سمير الحليب شباب السوالم الرياضي، ليوقع بشباب المسيرة، العائد إلى الدرجة الثانية، بقرار من المدرب حسن الركراكي، الذي عوض سعيد الصديقي المساهم في تحقيق الصعود إلى القسم الثاني. ويبحث الحليب عن الاستقرار بشباب المسيرة، وقيادة الفريق نحو العودة إلى القسم الأول، إذ يتوفر على تجربة مهمة في الدرجة الثانية،أكمل القراءة »
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