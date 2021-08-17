حوادث
إدانة متهم بتنظيم الهجرة السرية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخص والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج أرض الوطن بطريقة غير مشروعة وبمقابل مادي. وسبق للضابطة القضائية إيقافأكمل القراءة »
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