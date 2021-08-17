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حوادث

ضبط وحدة لإنتاج الأكياس البلاستيكية

منذ 10 دقائق
تعود إلى أحد الأعيان والأبحاث تطول الجهات المزودة بالمادة الأولية   شنت عناصر الدرك الملكي حملة على وحدات إنتاج أكياس البلاستيك بضواحي البيضاء، بعد تسجيل ارتفاع في حجم تداولها، خلال الأشهر الأخيرة. وأفادت مصادر أن درك مديونة تمكن من اقتحام وحدة بالبوزانيين بمديونة تعود لأحد أثرياء المنطقة، إذ تم الحجزأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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