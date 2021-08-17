الرياضة
التلقيح إجباري في ماراثون الرمال
الوضعية الوبائية فرضت على المنظمين التقيد بتدابير صحية صارمة اشترط منظمو ماراثون الرمال على العدائين والمشاركين التلقيح ضد فيروس كورونا المتحور، مقابل الحضور في النسخة 33، المبرمجة في الفترة الممتدة ما بين فاتح و11 أكتوبر المقبل. وتعود هذه التظاهرة إلى الواجهة من جديد، بعد تأجيلها السنة الماضية، بسبب تداعيات فيروسأكمل القراءة »
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