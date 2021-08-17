حوادث
الحبس لعضو “بيجيدي” بتارودانت
أدانت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية لتارودانت، نهاية الأسبوع الماضي، عميد الذباب الإلكتروني التابع لحزب العدالة والتنمية بالمنطقة، وقررت الحكم عليه ابتدائيا في الدعوى العمومية بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه، و الحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، و غرامة نافذة قدرها 3000 درهم، مع تحميله الصائر، وجعل مدة الإجبارأكمل القراءة »
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