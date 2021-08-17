الرياضة
نساء فركلة تنجداد بالقسم الثاني
تمكن اتحاد فركلة لتنجداد النسوي، الممارس في قسم عصبة درعة تافيلالت لكرة القدم، من الصعود إلى القسم الوطني الثاني، لأول مرة منذ تأسيسه، بعد تفوقه على مستضيفه النهضة البركانية، ممثل عصبة الشرق، في إياب مباراة السد بأربعة أهداف لاثنين. وأنهى اتحاد فركلة الشوط الأول متعادلا مع نهضة بركان بهدفين لمثلهما، قبلأكمل القراءة »
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