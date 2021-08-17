وطنية
الظلام يحكم قبضته على أفغانستان
فرار الرئيس إلى الخارج والدول تسارع لإجلاء رعاياها عاد قادة حركة طالبان المتطرفة للسيطرة من جديد على العاصمة الأفغانية كابول، واستتب لها الأمن في جل المدن، بسبب عدم مقاومة الجيش الأفغاني، ما أدى إلى إحكام القبضة على مؤسسات البلد في ظرف قياسي، ما نتج عنه قلق كبير في البلاد، إذأكمل القراءة »
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