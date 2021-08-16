الصباح السياسي
الترحـال… فسـاد السياسـة
الأحزاب تتحول إلى مجرد وكالات لمنح التزكيات واستقبال أعيان الانتخابات كشفت لوائح الترشيحات المعلنة من قبل أغلب الأحزاب عن عملية ترحال واسعة، وترشيحات لا علاقة لها بالانتماء السياسي أو قيم ومبادئ الالتزام والنضال، لتتحول إلى سوق مفتوحة أمام سماسرة الانتخابات. وباتت الأحزاب تبحث عن المرشح «المؤهل» ماليا ولوجيستيا للفوز بالمقعد،أكمل القراءة »
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