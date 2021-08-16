حوادث
الحبس لمتهم بحيازة واستهلاك المخدرات
أيدت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة مروج للمخدرات والحكم عليه ب15 شهرا حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، من أجل جنحة حيازة المخدرات واستهلاكها. كما قضت بأدائه غرامة مالية قدرت في 10 آلاف درهم وأمرت بمصادرة الهاتف المحمولأكمل القراءة »
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