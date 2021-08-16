الصباح السياسي
نهاية مناعة الأمناء العامين
فيروس الترحال السياسي وصل مرحلة الوباء الشامل وقادة سابقون لأحزاب يتوسلون التزكيات أنهت انتخابات كورونا زمن مناعة قادة الأحزاب ضد فيروس الترحال السياسي، إذ اتسعت دائرة الأمناء العامين السابقين الباحثين عن تزكيات لدخول غمار المنافسة على المقاعد لحساب انتخابات 8 شتنبر المقبل، كما هو الحال مع نجيب الوزاني، أمين عامأكمل القراءة »
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