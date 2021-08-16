الرياضة
الوداد يمدد للكرتي
مفاوضات لبقاء الكعبي والفريق ينتدب العمراني ويستعد بالسعيدية مدد الوداد عقد لاعبه وليد الكرتي، لموسم إضافي، بعدما كان سينتهي في يونيو المقبل. وأرجع مصدر مطلع القرار إلى رغبة الوداد في الاستفادة من صفقة بيع اللاعب سواء الموسم الجاري أو المقبل، خصوصا أن لديه عروضا من أندية خارجية، في مقدمتها الزمالك.أكمل القراءة »
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