الرياضة
الخماسية تغضب الرجاويين
الجماهير انتقدت اللاعبين وطريقة تدبير فترة الاستعدادات للنهائي العربي أثارت هزيمة الرجاء الرياضي بملعب روما الإيطالي، أول أمس (السبت)، بخمسة أهداف لصفر، غضب الجماهير الرجاوية، التي انتقدت بشدة لاعبي الفريق والمدرب لسعد الشابي. ورغم الانطلاقة الجيدة التي ظهر بها لاعبو الرجاء، في الدقائق الأولى من المباراة، غير أن الفريق الإيطالي،أكمل القراءة »
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