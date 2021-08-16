الرياضة
منافس مغمور للجيش في كأس “كاف”
بركان يواجه قردان التونسي أوالشرطة النيجيري أوقعت قرعة مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» الجيش الملكي في مواجهة فابلز البنيني في تاسع شتنبر المقبل بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الدور التمهيدي الأول، على أن يجرى الإياب في 17 منه. ورغم أن المباراة تبدو فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا