الرياضة
يد الوداد بالقسم الأول
التحق الوداد الرياضي لكرة القدم، رفقة نادي الرياضات الرشيدية، بالقسم الأول الممتاز للبطولة الوطنية لليد، نهاية الأسبوع الماضي. وتجاوز الفريق البيضاوي، نادي مجد سوق السبت، في مباراة السد، بنتيجة 29 ل26، فيما تفوق أيضا على الرياضات الرشيدية، بنتيجة 24 ل 22، لكنهما ضمنا الصعود معا، على حساب فريق سوق السبت.أكمل القراءة »
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