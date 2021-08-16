وطنية
التوفيق يحاصر أئمة “بيجيدي”
هدد بطرد خطباء وقيمين دينيين يساندون مرشحين حاصر أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، العدالة والتنمية، في الانتخابات المقبلة ل8 شتنبر، من خلال تهديد القيمين الدينيين من أئمة ومؤذنين، وقائمين على الشأن الديني، بالطرد من مناصبهم، في حال تقديم دعم لمرشحين محتملين. واتهم قادة أحزاب سياسية، قيادة العدالة والتنمية، باستغلالأكمل القراءة »
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