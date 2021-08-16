fbpx
وطنية

التوفيق يحاصر أئمة “بيجيدي”

منذ 3 دقائق
هدد بطرد خطباء وقيمين دينيين يساندون مرشحين حاصر أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، العدالة والتنمية، في الانتخابات المقبلة ل8 شتنبر، من خلال تهديد القيمين الدينيين من أئمة ومؤذنين، وقائمين على الشأن الديني، بالطرد من مناصبهم، في حال تقديم دعم لمرشحين محتملين. واتهم قادة أحزاب سياسية، قيادة العدالة والتنمية، باستغلالأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى