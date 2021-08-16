الرياضة
لاعب بوركينابي يورط الرجاء
الفريق اكتشف أن له عقدا مع فريق آخر ويسعى إلى توقيع عقد ثلاثي وجد الرجاء نفسه في ورطة، بسبب توقيعه عقدا مع اللاعب البوركينابي سامي هين، البالغ من العمر 24 سنة، رغم توفره على عقد مع نادي ساليتاس ببلاده. وبمجرد توقيع عقده مع هين، أبلغ ساليتاس الرجاء بأنه تفاجأ لذلك،أكمل القراءة »
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