الصباح الفني
كارداشيان مصابة بـ “فوبيا” الخلاء
أعلنت نجمة برامج الواقع التلفزيوني “كيم كارداشيان” عن إصابتها بنوبات الهلع والخوف، منذ حادث السرقة تحت تهديد السلاح الذي تعرضت له في 2016 والسطو على مجوهراتها، التي تُقدر بملايين الدولارات. وقالت كارداشيان، في حوار تلفزيوني بأمريكا، إنها منذ حادثة السرقة أصيبت ب”فوبيا” الخلاء، وهو الخوف والرعب الشديد من الأماكن المفتوحة.أكمل القراءة »
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