اذاعة وتلفزيون
“غبار ونجوم” جديد فاضل
صدر حديثا للكاتب والروائي المغربي يوسف فاضل رواية جديدة بعنوان “غبار ونجوم” عن منشورات “المتوسط” بإيطاليا. وتدفع هذه الرواية الجديدة قارئها، بحسب ورقة تقديمية من ناشرها، إلى التساؤل أيهما أفضل: الحلم المتفائل أو الكابوس المزعج، ليبدو الأمر، في البداية، محسوماً حتى وإن تنبأت الأبراج الفلكية بعكسه”. ومما جاء في ورقةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا