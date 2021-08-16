مقالات الرأي
من أجل مشاركة سياسية فعالة للمعاقين
يدير أكيندي * نود أن نركز في هذه الورقة حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، على أنه لا ينبغي حصر المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة في النظرة الضيقة والمحدودة، التي تربطها بالحق التصويت فقط، بل يجب أن تشمل المشاركة الحقيقية لهذه الفئة التي يكفلها الدستور وتوصي بها كلأكمل القراءة »
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