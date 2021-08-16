الرياضة
السوالم يعسكر بالجديدة
يواصل انتداب لاعبين جدد والحيمر واثق من تألق فريقه يدخل شباب السوالم الرياضي، بداية من غد (الثلاثاء)، وإلى غاية نهاية الشهر الجاري، في تربص إعدادي بالجديدة، إذ سيشكل المرحلة الثانية من التداريب التي انطلقت قبل أسبوعين بأحد ملاعب فضاء «الخيايطة». ويعول الطاقم التقني للسوالم، على معسكر الجديدة، من أجل مواصلةأكمل القراءة »
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